به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، در درس خارج امروز با اشاره به مبارزات تاریخی امام خمینی (ره) علیه قانون کاپیتولاسیون، این اقدام را از مقاطع مهم مبارزه با رژیم پهلوی دانست و بر نقش علما در آگاهی‌بخشی به جامعه و زمینه‌سازی برای پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به مواضع قاطع امام خمینی (ره) در برابر قانون کاپیتولاسیون افزود: امام راحل با ورود به میدان مبارزه، علما را برای مقابله با این قانون ننگین بسیج کردند و با روشنگری درباره پیامد‌های آن، ماهیت وابسته و ضدمردمی رژیم پهلوی را برای مردم آشکار ساختند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه کاپیتولاسیون به معنای اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی در ایران بود، ابراز داشت: این قانون استقلال و عزت ملی کشور را زیر سؤال می‌برد و شرایطی ایجاد می‌کرد که اتباع آمریکایی از برخورداری از حقوق و تکالیف یکسان با مردم ایران مستثنا شوند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به سخنان تاریخی امام خمینی (ره) در اعتراض به این قانون، گفت: امام راحل با صراحت اعلام کردند که تصویب چنین قانونی به معنای فروختن ملت و کشور ایران است و با این موضع‌گیری شجاعانه، پرده از ماهیت استکباری و سلطه‌جویانه آمریکا برداشتند.

او با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و جایگاه آن در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: این روز یادآور مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و تأکید بر استقلال، عزت و حاکمیت ملی است و باید ابعاد تاریخی و سیاسی این مناسبت برای نسل جوان تبیین شود.

شهادت آیت‌الله حاج آقا مصطفی خمینی، نقطه عطفی در روند مبارزات انقلاب اسلامی

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند امام خمینی (ره)، گفت: شهادت ایشان در نجف اشرف، موجی از اعتراض و خشم عمومی را در ایران برانگیخت و مجالس بزرگداشت آن شهید، به فرصتی برای گسترش مبارزات انقلابی و تقویت نهضت اسلامی تبدیل شد.

او با بیان اینکه آیت‌الله حاج آقا مصطفی خمینی از شخصیت‌های برجسته علمی حوزه‌های علمیه بود، افزود: ایشان از استعداد، دانش و توانمندی بالایی در علوم اسلامی برخوردار بود و در زمینه‌های فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و عرفان مطالعات و فعالیت‌های ارزشمندی داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آن شهید والامقام گفت: آیت‌الله حاج آقا مصطفی خمینی سرمایه‌ای ارزشمند برای اسلام، حوزه‌های علمیه و نهضت امام خمینی (ره) بود و یاد و راه ایشان باید همواره زنده نگه داشته شود.

او افزود: مسئولیت در نظام اسلامی باید در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های اسلامی و خدمت به مردم باشد، نه اینکه افراد از موقعیت خود برای واگذاری پست‌ها به دوستان و وابستگان یا تقویت یک جریان خاص استفاده کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه افراد شایسته و با کفایت از الزامات مدیریت صحیح است، بیان داشت: هر فردی که مسئولیتی می‌پذیرد، باید مصالح عمومی را بر منافع شخصی و گروهی مقدم بداند و با رعایت عدالت و امانت‌داری، زمینه اعتماد مردم به مجموعه‌های مدیریتی را فراهم کند.

درس‌های خطبه حضرت زهرا (س) درباره امامت، ولایت و مسئولیت‌پذیری

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به خطبه حضرت فاطمه زهرا (س)، بر اهمیت معارف اهل‌بیت (ع) در شناخت حق و باطل و تشخیص معیار‌های صحیح زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه این خطبه در تبیین معارف دینی و مسائل مرتبط با امامت و ولایت افزود: سخنان حضرت زهرا (س) سرشار از معارف عمیق دینی و بیانگر دغدغه‌های جدی درباره سرنوشت جامعه اسلامی است و معیار‌هایی همچون امانت‌داری، صداقت و وفای به عهد را برای شناخت مسیر حق در اختیار انسان قرار می‌دهد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به مضمون سخنان مطرح‌شده در خطبه حضرت زهرا (س) درباره پیامد‌های کناره‌گیری و همراهی‌نکردن مردم از مسیر ولایت افزود: اگر موانع پیش روی امیرالمؤمنین (ع) برطرف می‌شد و جامعه اسلامی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایشان بهره می‌گرفت، امکان اداره جامعه بر پایه عدالت و تعالیم اصیل اسلامی بیش از پیش فراهم می‌شد.

آیت‌الله دری بازخوانی تاریخ صدر اسلام و بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) را برای شناخت وظایف اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی ضروری دانست و بر لزوم پایبندی به معیار‌های حق، عدالت، شایستگی و مسئولیت‌پذیری در همه عرصه‌ها تأکید کرد.