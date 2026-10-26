

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در پیامی اقشار مردم شریف و ولایتمدار لرستان را برای شرکت در رزمایش جانفدا درششم آبان دعوت کرد.

پیام سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:





حضور تاریخی، وحدت آفرین و پرصلابت ملت مبعوث ایران در خیابان با گذشت ۲۴۰ شب از حمله دشمن آمریکایی صهیونسیتی، جلوه‌های نابی از میهن‌پرستی و همبستگی در حافظه تاریخی این دیار و در برابر چشمان جهانیان به ثبت رساند.

حضوری که امروز نماد همدلی، انسجام و ایستادگی ملت ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور و فصل جدیدی از تاب آوری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمنان از سوی ملتی است که تاریخش با حماسه، وطن‌پرستی و اقتدار، پیوند خورده است.

امروز و در شرایطی که دشمن زبون در نبرد نظامی و در مواجهه با رزمندگان و غیورمردان دفاع از کیان ایران اسلامی شکست خورده، با انواع توطئه‌ها و دسیسه‌ها در پی القا ناامیدی در صفوف ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی می‌باشد.

از تمامی آحاد مردم شریف و نجیب لرستان دعوت می‌کنم با حضوری پرشور و پرصلابت در رزمایش جانفدا که ششم آبان‌۱۴۰۵ برگزار می‌ شود، بار دیگر، اقتدار ملی و ارادت قلبی خود را به ایران عزبز و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایران به نمایش بگذارند.