دعوت استاندار لرستان برای حضور در رزمایش جانفدای ایران
استاندار لرستان در پیامی اقشار مردم ولایتمدار استان را برای شرکت در رزمایش جانفدای ایران ،که چهارشنبه ششم آبان۱۴۰۵ برگزار میشود، دعوت کرد.
پیام سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:
حضور تاریخی، وحدت آفرین و پرصلابت ملت مبعوث ایران در خیابان با گذشت ۲۴۰ شب از حمله دشمن آمریکایی صهیونسیتی، جلوههای نابی از میهنپرستی و همبستگی در حافظه تاریخی این دیار و در برابر چشمان جهانیان به ثبت رساند.
حضوری که امروز نماد همدلی، انسجام و ایستادگی ملت ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور و فصل جدیدی از تاب آوری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمنان از سوی ملتی است که تاریخش با حماسه، وطنپرستی و اقتدار، پیوند خورده است.
امروز و در شرایطی که دشمن زبون در نبرد نظامی و در مواجهه با رزمندگان و غیورمردان دفاع از کیان ایران اسلامی شکست خورده، با انواع توطئهها و دسیسهها در پی القا ناامیدی در صفوف ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی میباشد.
از تمامی آحاد مردم شریف و نجیب لرستان دعوت میکنم با حضوری پرشور و پرصلابت در رزمایش جانفدا که ششم آبان۱۴۰۵ برگزار می شود، بار دیگر، اقتدار ملی و ارادت قلبی خود را به ایران عزبز و آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایران به نمایش بگذارند.