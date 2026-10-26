رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از انتقال ۴۰۰ کیلوگرم پسماند دارویی تاریخ‌گذشته مراکز درمانی به مرکز مجاز دفع پسماند، با رعایت ضوابط و نظارت کارشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی جودکی گفت: در راستای مدیریت اصولی پسماند‌های ویژه و پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، حدود ۴۰۰ کیلوگرم پسماند دارویی تاریخ‌گذشته از مراکز درمانی شهرستان بهارستان، پس از طی مراحل قانونی، به مرکز مجاز دفع منتقل شد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح این نوع پسماند‌ها افزود: پسماند‌های دارویی به دلیل برخورداری از ترکیبات شیمیایی فعال و احتمال ایجاد مخاطرات زیست محیطی، در صورت نگهداری یا دفع غیراصولی می‌توانند موجب آلودگی منابع آب و خاک و تهدید سلامت انسان و سایر موجودات زنده شوند.

جودکی ادامه داد: انتقال این پسماند‌ها پس از ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست و اخذ مجوز‌های لازم انجام شد و مراحل بارگیری، حمل و انتقال نیز تحت نظارت کارشناسان محیط زیست قرار گرفت تا از بروز تخلفات احتمالی و انتشار آلاینده‌ها در محیط جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان در پایان تأکید کرد: نظارت بر نحوه مدیریت پسماند در مراکز درمانی، خدماتی، صنعتی و تولیدی با هدف اجرای ضوابط قانونی، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و اطمینان از انتقال و دفع اصولی پسماند‌های ویژه، به صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد.