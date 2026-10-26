به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه عملیاتی سهل‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه فرآورده‌های نفتی، به یک دستگاه تریلی حامل بار گاز مایع مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ رضایی افزود: مأموران در بررسی‌های پلیسی مقدار ۲۳ تُن و ۷۰۰ کیلوگرم سوخت قاچاق از نوع گاز مایع را که به طرز ماهرانه‌ای راننده خودرو پته بار گمرکی را جعل کرده بود کشف کردند.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت، افزود: مقابله با قاچاقچیان و صیانت از سرمایه‌های ملی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد خواهند کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.