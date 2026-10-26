سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتی‌ها همانند دزدان کارائیب، در شبکه ایکس نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به چیزی متهم می‌کند که خود بدان افتخار می‌کنند: دزدی دریایی!

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتی‌ها همانند دزدان کارائیب، در شبکه ایکس نوشت: «وزیر امور خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به حمله به کشتی‌ها مدعی شده است: «از زمان جنگ جهانی دوم و دوران دزدان دریایی کارائیب، چنین چیزی ندیده بودیم.»

این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در روز اول می ۲۰۲۶ با افتخار از تصرف کشتی‌های تجاری و غارت محموله‌های نفتی آنها صحبت کرد و گفت: «ما مثل دزدان دریایی هستیم. در واقع، ما نوعی دزد دریایی هستیم.»

شاید رئیس‌جمهور چندان خوشحال نشود وقتی بفهمد وزیر خارجه‌اش این‌قدر زود، آن تفاخر به «دزد دریایی بودن» را فراموش کرده است.»