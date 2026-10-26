به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر سید بصیر هاشمی، متخصص گوش، حلق و بینی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعلام این خبر اظهار کرد: این جراحی برای بیمار نوجوانی انجام شد که از بدو تولد به دلیل ناهنجاری مادرزادی گوش خارجی، با کم‌شنوایی انتقالی دوطرفه مواجه بود.

وی بیان داشت: در فناوری Osia که شامل یک پردازشگر خارجی و بخش کاشتنی است، صدا پس از پردازش به کمک مبدل پیزوالکتریک به ارتعاشات مکانیکی تبدیل شده و از طریق استخوان جمجمه به گوش داخلی منتقل می‌شود؛ در حالی که در کاشت حلزون، تحریک الکتریکی مستقیم عصب شنوایی صورت می‌گیرد.

وی درباره گروه‌های واجد شرایط استفاده از فناوری Osia افزود: کودکان و بزرگسالان مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی گوش خارجی یا میانی، بیماران مبتلا به عفونت‌های مزمن گوش که استفاده از سمعک برایشان دشوار است و افرادی که پس از جراحی‌های وسیع گوش همچنان با کم‌شنوایی انتقالی مواجه‌اند، پس از ارزیابی‌های تخصصی می‌توانند از این روش برای درمان استفاده کنند و نتخاب روش درمانی به نوع و میزان کم‌شنوایی و شرایط پزشکی بیمار بستگی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: به‌کارگیری این فناوری پیشرفته در صورت احراز شرایط پزشکی، امکان بهره‌مندی از راهکار‌های درمانی مؤثر را برای این دسته از بیماران فراهم می‌کند.

دکتر هاشمی با تأکید بر اینکه تجهیزات این فناوری با حمایت وزارت بهداشت و همکاری هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی تأمین شده است، خاطرنشان کرد که این اقدام زمینه توسعه خدمات پیشرفته شنوایی را در استان فارس فراهم کرده است.

متقاضیان دریافت این خدمات می‌توانند برای ارزیابی‌های تخصصی به مرکز کاشت حلزون شنوایی در خیابان قصردشت شیراز مراجعه کنند.