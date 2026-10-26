سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵به صورت میدانی و حضوری آغاز شده است. در این مرحله، برای خانوار‌هایی که داده‌های ثبتی آن‌ها در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی، ناقص است، پیامک مراجعه حضوری آمارگیران به درب منازل آن‌ها ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵به صورت میدانی و حضوری آغاز شده است.

در این مرحله، برای خانوار‌هایی که داده‌های ثبتی آن‌ها در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی، ناقص است، پیامک مراجعه حضوری آمارگیران به درب منازل آن‌ها ارسال خواهد شد.

این پیامک‌ها حاوی هیچ‌گونه لینکی نخواهد بود و خانواده‌ها مراقب سوءاستفاده برخی سودجویان باشند.‌



