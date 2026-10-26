مهدی معصومی، ورزشکار توان‌یاب استان یزد، با دعوت به نخستین اردوی انتخابی و ارزیابی تیم ملی پارادارت، در جمع ۱۶ ورزشکار حاضر در این مرحله از اردو حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان یزد: نخستین اردوی انتخابی و ارزیابی ورزشکاران تیم ملی پارادارت کشور، از ۲۹ مهرماه تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در شهر تهران برگزار شد.

در این اردو که با حضور ۱۶ ورزشکار منتخب کشور برگزار شد، مهدی معصومی، نماینده استان یزد، نیز حضور یافت تا در فرآیند ارزیابی و انتخاب ورزشکاران مستعد برای حضور در ترکیب تیم ملی پارادارت کشور شرکت کند.

این اردو با هدف بررسی توانمندی‌های فنی و عملکردی ورزشکاران و ارزیابی ظرفیت‌های آنان برای حضور در تیم ملی برگزار شد و فرصتی برای محک‌زدن آمادگی ورزشکاران حاضر در مسیر رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

حضور مهدی معصومی در این مرحله از اردو، بیانگر حضور ورزشکاران استان یزد در فرآیند‌های انتخابی تیم‌های ملی ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان است.

هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان یزد، ضمن آرزوی موفقیت برای این ورزشکار استان، امیدوار است شاهد درخشش و افتخارآفرینی وی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.