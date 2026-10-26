به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به همت رایزنی فرهنگی جمهور اسلامی ایران در آتن به منظور توسعه تعاملات علمی و فرهنگی با جامعه نخبگانی کشور یونان جمعی از اساتید و چهره‌های دانشگاهی این کشور اروپایی شرکت کردند.

این گروه ترکیبی از پروفسور گریگوریس زاروتیادیس، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ارسطو تسالونیکی؛ تمیس تزیماس، عضو هیئت علمی دانشگاه نیکوزیا در قبرس؛ الکسیس لکاکیس، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین‌الملل؛ و پانایوتیس کورگیوتیسور، استادیار گروه مطالعات بالکان، اسلاو و شرق دانشگاه مقدونیه به ایران سفر کرده‌اند که شب گذشته (۳ آبان‌ماه) در جمع شبانه مردم میدان صادقیه تهران در حمایت از انقلاب اسلامی حضور یافتند.