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به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در یونان هیئت دانشگاهی این کشور در تجمع ملت مبعوث ایران شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به همت رایزنی فرهنگی جمهور اسلامی ایران در آتن به منظور توسعه تعاملات علمی و فرهنگی با جامعه نخبگانی کشور یونان جمعی از اساتید و چهرههای دانشگاهی این کشور اروپایی شرکت کردند.
این گروه ترکیبی از پروفسور گریگوریس زاروتیادیس، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ارسطو تسالونیکی؛ تمیس تزیماس، عضو هیئت علمی دانشگاه نیکوزیا در قبرس؛ الکسیس لکاکیس، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بینالملل؛ و پانایوتیس کورگیوتیسور، استادیار گروه مطالعات بالکان، اسلاو و شرق دانشگاه مقدونیه به ایران سفر کردهاند که شب گذشته (۳ آبانماه) در جمع شبانه مردم میدان صادقیه تهران در حمایت از انقلاب اسلامی حضور یافتند.