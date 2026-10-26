به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، بیست و هشتمین اجلاس وزیران نفت و انرژی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با حضور وزرای نفت و انرژی ۱۲ کشور عضو، از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز شد.

این نشست مقدمه برگزاری هشتمین نشست سران کشور‌های صادرکننده گاز است که فردا برگزار خواهد شد.

حمید بُوَرد سرپرست وزارت نفت در مراسم گشایش بیست و هشتمین نشست وزرای نفت و انرژی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، دیدگاه‌ها و مواضع کشورمان درباره تحولات مرتبط با حوزه نفت و انرژی را تببین می‌کند.

تقویت همکاری کشور‌های عضو، حمایت از حقوق حاکمیتی آنها بر منابع طبیعی خود، تبادل اطلاعات و تجربیات، توسعه مطالعات و پیش‌بینی‌های بازار جهانی گاز، ارتقای فناوری‌های صنعت گاز و تقویت جایگاه گاز طبیعی در امنیت انرژی و توسعه پایدار از اهداف اصلی مجمع کشور‌های صادر کننده گاز است.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در حال حاضر ۱۲ عضو اصلی و ۸ عضو ناظر دارد.

ایران، روسیه، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو، امارات و ونزوئلا اعضای اصلی این مجمع و آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز اعضای ناظر آن هستند.

مجمع، کشور‌های عضو در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات جهانی گاز را در اختیار دارند.

همچنین سهم آنها از صادرات جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) حدود ۴۷ درصد است.

این ظرفیت، مجمع را به یکی از بستر‌های مهم گفت‌وگوی بین‌المللی درباره امنیت انرژی، آینده بازار گاز و سرمایه‌گذاری در این صنعت تبدیل کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از بنیان‌گذاران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز است.

برگزاری نخستین نشست وزاری این مجمع در تهران در سال ۱۳۸۰، جایگاه ایران را در شکل‌گیری و توسعه این سازوکار چندجانبه برجسته می‌کند.

ایران علاوه بر مشارکت مستمر در فعالیت‌های مجمع، میزبان بیست‌وششمین نشست وزاری آن در آذر ۱۴۰۳ بود.

در این نشست، وزیران و نمایندگان کشور‌های عضو درباره امنیت انرژی، نقش گاز طبیعی در توسعه پایدار، ضرورت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گاز و اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های انرژی تبادل نظر کردند.

مشارکت ایران در این مجمع از چند حوزه راهبردی از جمله «تقویت دیپلماسی انرژی»، «امنیت انرژی» «توسعه صنعت گاز» اهمیت دارد.

نخستین نشست وزرای این مجمع در اردیبهشت ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد.

در هفتمین نشست وزاری مجمع در مسکو، در دی ماه ۱۳۸۷ توافق‌نامه و اساسنامه مجمع به تصویب رسید و این نهاد رسماً به یک سازمان بین‌الدولی تبدیل شد.

مقر دبیرخانه آن در دوحه، پایتخت قطر، قرار دارد.