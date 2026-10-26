هم‌زمان با درگذشت پدر شهید والامقام، امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی، دیوارنگاره تصویر این شهید گران‌قدر با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا در میدان صدوقی قم نصب و رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نصب این دیوارنگاره افزون بر بزرگداشت یاد و خاطره شهیدی که در راه دفاع از میهن جان خود را فدا کرد، جلوه‌ای از پیوند عمیق هویت شهری قم با فرهنگ ایثار و مقاومت به شمار می‌رود؛ شهری که به پشتوانه جایگاه ممتاز دینی و انقلابی خود، همواره کانون توجهات است.

ماهیت و جایگاه فرهنگی قم به‌عنوان یکی از کانون‌های اثرگذار جهان تشیع، مسئولیتی فراتر از مرز‌های جغرافیایی بر دوش این شهر نهاده است؛ مسئولیتی که بخشی از آن در بازتاب ارزش‌های معنوی و انقلابی در سیمای شهری تجلی می‌یابد.