به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ثبت ۱۰۶ هزار و ۵۱۲ مورد تخلف از مجموع ۱۳ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۷۱ تردد انجام شده در محور‌های استان در سال جاری خبرداد. بهزاد حسن‌زاده تصریح کرد: ۱۰۵ هزار و ۷۹۱ مورد از تخلفات ثبت‌شده مربوط به تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت بوده است که ضرورت توجه ویژه به رعایت سرعت مجاز و برخورد جدی با تخلفات رانندگی را نشان می‌دهد.وی محور مهاباد _ ارومیه را پرترددترین مسیر استان عنوان کرد و گفت: متوسط تردد روزانه در این محور ۲۹ هزار و ۷۹۱ دستگاه است و محور‌های سلماس _ ارومیه، ارومیه _ سلماس، ارومیه _ امامزاده و امامزاده _ ارومیه نیز در رتبه‌های بعدی محور‌های پرتردد قرار دارند. رئیس مرکز مدیریت راه‌های آذربایجان‌غربی در ادامه بر لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در ارتقای ایمنی جاده‌ها افزود: خودرو‌های شخصی بیشترین سهم تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند و بررسی اطلاعات سامانه‌های هوشمند نشان می‌دهد محور‌های ارومیه _ مهاباد، خوی _ سلماس در محدوده قبل از گمرک سلماس و ارومیه _ سلماس در محدوده بعد از پلیس‌راه سلماس، از مسیر‌های دارای بیشترین تخلفات سرعت در استان هستند.وی همچنین از ثبت بیش از ۳ میلیون و ۲۸۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه در تردد‌های بین‌استانی خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.حسن زاده با اشاره به ثبت متوسط روزانه ۱۰۶ هزار و ۸۹ دستگاه وسیله نقلیه در تردد‌های ورودی و خروجی استان افزود: بررسی اطلاعات پلاک‌خوان‌ها نشان می‌دهد سهم حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد بوده و ۲۱ درصد از وسایل نقلیه غیربومی نیز بین یک تا سه روز در استان ماندگاری داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر تردد، تحلیل اطلاعات سامانه‌های هوشمند و شناسایی محور‌های پرتردد و پرخطر، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی برای کاهش تخلفات، کنترل سرعت و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.