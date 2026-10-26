به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،با حضور سرجنگلبان و نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی واحد شیخ موسی در راستای صیانت از عرصه‌های ملی، یک فقره تبصره ذیل در منطقه ییلاقی بالادست شیخ‌موسی که متصرف با نصب فنس، تعبیه پایه‌های فلزی و احداث سرویس بهداشتی اقدام به تصرف آن نموده بود، از ید متجاوزین خارج شد.

در جریان این عملیات، کلیه فنس‌ها جمع‌آوری، پایه‌های فلزی از محل خارج و سرویس بهداشتی احداث‌شده تخریب گردید. در نهایت، ۳۰۰ مترمربع از اراضی ملی آزادسازی و به وضع سابق اعاده شد.