حاج سیف اله حاجت پور، پدر شهید والامقام ارسلان حاجت پور در شهرستان لالی استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج سیف اله (موسی) حاجت پور، پدر شهید والامقام ارسلان حاجت پور روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهرستان لالی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر روز پنجشنبه ۷ آبان ماه از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در گلزار شهدای گچ کرسا با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهید ارسلان حاجت پور، متولد ۱۳۴۸ در ۶ فروردین ماه ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی ریشن عملیات والفجر ده به شهادت رسید. مزار مطهر این شهید والامقام در گلزار شهدای گچ کرسا لالی است.