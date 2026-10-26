به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین اصلاحات و اضافات دفترچه راهنمای آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی اعلام شد.

مرکز آزمون جهاددانشگاهی با صدور اطلاعیه‌ای از سومین اصلاحات و اضافات دفترچه راهنمای آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

مرکز آزمون جهاددانشگاهی پیرو انتشار دفترچه راهنمای آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی و اصلاحیه‌های آن، طی اطلاعیه‌ای مواد آزمون مربوط به دستگاه‌هایی که به دفترچه راهنما اضافه شده‌اند را اعلام کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان این آزمون می‌توانند برای دریافت اطلاعات مربوط به اصلاحات و اضافات دفترچه راهنما به سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir مراجعه نمایند.

برنامه زمان‌بندی:

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵

برگزاری آزمون: جمعه ۱۳ آذر ماه