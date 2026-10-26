بیست تله شکار پرندگان در آبادان و خرمشهر همزمان با فصل بازگیری تخریب شد و سه متخلف در آبادان شناسایی، دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر اداره محیط زیست آبادان با بیان اینکه سی و چهار روز از فصل بازگیری پرندگان شکاری می گذرد گفت: محیط بانان اداره محیط زیست آبادان در این مدت در جریان گشت و کنترل مشترک با کشف تله های قاچاقچیان برای پرندگان شکاری و کمیاب تعداد پنج کوخه بازگیری را تخریب کردند.

رضا جاوید افزود: محیط بانان آبادان در این ماموریت ها ۲ بهله دلیجه و یک بهله سنقر را کشف و تعداد ۹ کبوتر قمری، ۲ کبوتر چاهی و ۴ پرنده باقرقر ضبط شد.

همچنین تعداد ۳ متخلف شناسایی و دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با فصل بازگیری با هدف مقابله با شکار و زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان شکاری، گشت‌های حفاظتی یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان آبادان اجرا می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان هم از تخریب ۲۰ کوخه شکار و جمع‌آوری ادوات صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری در جریان گشت‌های حفاظتی یگان حفاظت محیط زیست استان در فصل بازگیری خبر داد.

محمدجواد اشرفی اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل مشترک یگان حفاظت اداره‌کل و یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست ماموران یگان حفاظت محیط زیست خرمشهر نیز یک باب کوخه را تخریب و یک سنقر سفید و یک یاکریم را در طبیعت رهاسازی کردند.

وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری در فصل بازگیری یادآور شد: ایجاد و استفاده از کوخه‌ها و ادوات زنده‌گیری، زمینه‌ساز شکار غیرمجاز و تهدیدی برای حیات‌وحش است؛ ازاین‌رو، گشت‌های حفاظتی و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این تخلفات در مناطق تحت مدیریت و حوزه‌های استحفاظی شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.

اشرفی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به شکار و زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان، موضوع را از طریق مراجع و سامانه‌های ارتباطی حفاظت محیط زیست گزارش دهند.

مکانی که برای زنده گیری پرندگان شکاری احداث می‌شود 'کوخه' و فردی که در این مکان به قصد زنده گیری پرندگان شکاری می‌نشیند را 'کوخه نشین' می‌نامند.

این نوع شکار غیرمجاز در تعدادی از استان‌های کشور رواج دارد که شکارچیان گونه‌های کمیاب به ویژه شاهین را برای قاچاق به کشور‌های حاشیه خلیج فارس شکار می کنند.