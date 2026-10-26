به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجتبی شکوری گفت: با توجه به اهمیت رعایت معیار‌های استاندارد در جایگاه‌های سوخت، کارشناسان این شرکت، با برگزاری جلسات هم‌اندیشی برای هماهنگی‌های منسجم و بازدید‌های مستمر از امکانات و تجهیزات جایگاه‌های سوخت در گیلان، در دوره‌های اخیر ارزیابی، سطح استانداردسازی جایگاه‌های توزیع سی ان جی در استان به ۹۸ درصد رسید.

وی با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان جزو رتبه‌های برتر در استانداردسازی جایگاه‌های CNG در سطح کشور قرار گرفته است، افزود: پایش مستمر سطح استاندارد تجهیزات در جایگاه‌های توزیع سوخت گاز مایع، ایمنی مصرف‌کنندگان و کیفیت خدمات توزیع سوخت را تضمین می‌کند.