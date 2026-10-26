فرماندار پیرانشهر از هدف‌گذاری برای واگذاری هزار قطعه زمین رایگان و بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن از تسهیلات قانونی و کمک‌های بلاعوض در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، لقمان خسروپور، در جلسه ستاد مسکن امید با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن گفت: شناسایی و فراهم‌سازی مقدمات واگذاری زمین در مناطق شهری و روستایی شهرستان به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و تاکنون ده‌ها هکتار زمین برای اجرای این طرح شناسایی شده است.

وی افزود: پس از طی مراحل قانونی و اداری، فرآیند اجرای طرح و واگذاری زمین به واجدان شرایط آغاز خواهد شد تا زمینه خانه‌دار شدن اقشار محروم، کم‌درآمد و فاقد مسکن فراهم شود.

فرماندار پیرانشهر با تأکید بر ضرورت همکاری و مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط تصریح کرد: اجرای این طرح باید با جدیت، سرعت و بدون وقفه دنبال شود و هیچ‌گونه کوتاهی از سوی دستگاه‌های مسئول در این زمینه پذیرفتنی نیست.

خسروپور خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن، یکی از اولویت‌های مهم شهرستان است و تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند با حداکثر توان، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قالب ستاد مسکن امید را فراهم کنند.