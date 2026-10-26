به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم تشییع پیکر شهید محمدرضا طالبی، از بسیجیان ناحیه شهید مطهری سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، (صبح امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه)، از مقابل منزل وی واقع در خیابان ترکمنستان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

حضور مردم با شاخه‌های گل در مراسم تشییع نیز جلوه‌ای از ادای احترام به این شهید و همراهی با خانواده وی بود.

پیکر مطهر این شهید پس از برگزاری مراسم تشییع، برای خاک‌سپاری به قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت الزهرا (س) منتقل می‌شود.

شهید محمدرضا طالبی ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اغتشاشات در منطقه ۷ تهران به‌شدت مجروح و به کما رفته بود که پس از ماه‌ها تحمل جراحات به شهادت رسید و به جمع شهدای امنیت پیوست.