سرشماری زنبورستان‌های استان با هدف به روزرسانی اطلاعات زنبورستان ها، بررسی وضعیت تولید و تلفات و برنامه ریزی برای حمایت از زنبورداران همزمان با سراسر کشور اجرا میشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مهدی شکاری معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان گفت : طرح ملی و سراسری سرشماری زنبورستان‌های کشور به صورت برخط و مبتنی بر خوداظهاری بهره‌برداران در سراسر کشور اجرا می‌شود و زنبورداران باید اطلاعات زنبورستان‌های خود را در بازه تعیین‌شده ثبت کنند.

وی افزود: در کنار فرآیند برخط سرشماری، عملیات میدانی نیز با مسئولیت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در سطح آبادی‌های تحت پوشش انجام خواهد شد.

شکاری با اشاره به ممنوعیت کوچ و جابه‌جایی کلونی‌های زنبورستان‌ها در مدت اجرای طرح، افزود: این ممنوعیت با هدف تضمین دقت آمار و جلوگیری از تکرار شمارش یا ثبت نشدن کلونی‌ها اعمال شده است.

وی ادامه داد: جابه‌جایی کندو‌ها در این بازه زمانی می‌تواند فرآیند آمارگیری مکان‌محور را مختل کند؛ چراکه محل استقرار زنبورستان‌ها در زمان سرشماری باید مشخص باشد و جابه‌جایی کلنی‌ها ممکن است موجب ثبت نشدن بخشی از آنها یا تکرار اطلاعات شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اطلاعات ثبت‌شده در این سرشماری، مبنای شناسایی و ثبت وضعیت زنبورستان‌ها و ارائه خدمات به زنبورداران خواهد بود.

وی تأکید کرد: ارائه هرگونه خدمات به زنبورداران در طول سال، منوط به شرکت در سرشماری و ثبت اطلاعات در بازه زمانی تعیین‌شده است.

شکاری گفت: زنبوردارانی که در مدت اجرای طرح اقدام به جابه‌جایی کلونی‌های خود کنند و کلونی‌های آنان در آمار ثبت نشود، از خدمات حمایتی محروم خواهند شد.

وی از زنبورداران خواست با توجه به محدودیت زمانی اجرای طرح، در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت اطلاعات زنبورستان‌های خود اقدام کرده و از هرگونه جابه‌جایی کلونی‌ها تا پایان سرشماری خودداری کنند.