به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها در تشریح نکاتی که والدین باید برای جلوگیری از مسمومیت دارویی در کودکان رعایت کنند، گفت: والدین با دور نگهداشتن دارو‌ها از دسترس کودکان آنها را از مسمومیت‌های دارویی در امان نگه داشته و به توصیه‌های دارویی کارشناسان توجه کنند.

وی افزود: دارو‌ها را باید دور از دید و دسترس کودکان قرار داد و از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز کرد.

دکتر سلمان زاده بر خودداری از مصرف دارو‌های خود مقابل کودکان به دلیل تقلید آنها از رفتار بزرگسالان تاکید کرد و ادامه داد: نوبت مصرف داروی فرزند خود را روی یک کاغذ یادداشت کنید تا با دادن دوز تکراری به او، جانش را به خطر نیندازید.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان داشت: داروی استامینوفن را حتماً مطابق با دوز تجویز شده مطابق وزن و سن کودک توسط پزشک یا داروساز به کودک بدهید و از نگهداری شربت‌های دارویی در یخچال و کنار سایر نوشیدنی‌ها خودداری کنید.

دکتر سلمان پور در خاتمه تأکید کرد: در صورت بروز علائم مسمومیت در کودکان بلافاصله با مرکز اورژانس ۱۱۵ یا مرکز کنترل مسمومیت‌ها با شماره تلفن ۱۹۰ تماس بگیرید.