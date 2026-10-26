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هفته هشتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری لیورپول و شکست منچستریونایتد پایان یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
هال سیتی ۱ - ۱ برنتفورد
کریستال پالاس ۰ - ۲ نیوکاسل یونایتد
لیورپول ۲ - ۰ برایتون (گلها: پاسکال گروس - گل به خودی مدافع برایتون - در دقیقه ۱۷ و آلکساندر آیزاک ۲۱)
منچستریونایتد ۰ - ۳ بورنموث
ساندرلند ۰ - ۰ لیدزیونایتد
- در جدول لیگ برتر انگلیس تیمهای منچسترسیتی با ۲۱ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای آرسنال با ۲۱ امتیاز دوم و تیمهای برایتون با ۱۶ و لیورپول با ۱۵ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.