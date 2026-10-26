مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از صادرات یک‌هزار و ۲۸۳ محموله نارنگی به وزن بیش از ۲۶ هزار تن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:با توجه به اینکه عملیات برداشت محصول مرکبات در باغات استان در جریان است، رعایت دقیق توصیه‌های فنی برای حفظ کیفیت محصول در این مرحله حیاتی است.

حمید نادریان با اشاره به روند رو به رشد صادرات محصولات باغی استان، آمار دقیقی از محموله‌های صادر شده ارائه کرد.

وی گفت: تاکنون یک‌هزار و ۲۸۳ محموله نارنگی به وزن ۲۶هزار و ۷۷۵ تن و همچنین ۴۹۱ محموله کیوی به وزن ۱۱هزار و ۱۷۵ تن روانه بازار‌های خارجی شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ابراز نگرانی از پتانسیل آسیب آفت مگس میوه در این فصل، افزود: همزمان با برداشت، مدیریت کنترلی مگس میوه در باغات استان باید با دقت بیشتری انجام شود. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: مدیریت این آفت مستلزم استمرار در اقدامات پیشگیرانه، پایش میدانی برنامه‌ها و هماهنگی کامل میان بخش‌های اجرایی است.

نادریان خاطرنشان کرد: یکی از نکات کلیدی در مبارزه با این آفت، برداشت کامل و به‌موقع میوه‌ها از درخت است؛ چرا که باقی ماندن میوه در باغات، به پناهگاهی برای تکثیر و بقای آفت تبدیل می‌شود.