به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم، کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نماینده اوکراین با نتیجه ۸ - ۵ به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.