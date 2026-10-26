در تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت بر ایجاد و توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره‌ای، انتشاراتی و فناورانه و ظرفیت‌افزایی میان دو مجموعه تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تفاهم‌نامه همکاری علمی میان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، با هدف توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی، در تاریخ ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به امضای رؤسای دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، رسید.

این تفاهم‌نامه بر ایجاد و توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره‌ای، انتشاراتی و فناورانه و ظرفیت‌افزایی میان دو مجموعه تاکید دارد.

تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور، کاربردی و تقاضامحور، هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و تخصصی، ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، تبادل دانش و تجربه، حمایت از تولید آثار علمی مشترک و شناسایی و پاسخ‌گویی به مسائل و نیاز‌های اولویت‌دار کشور، از جمله اهداف تعیین‌شده در این تفاهم‌نامه است.

بر اساس مفاد این سند، همکاری‌های مشترک می‌تواند در زمینه تعریف و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی، انجام مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهانه، تدوین گزارش‌های راهبردی و بسته‌های سیاستی، برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تبادل اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، بهره‌گیری متقابل از امکانات پژوهشی، انتشار مشترک آثار علمی و حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با اولویت‌های مشترک انجام شود.

تشکیل کارگروه‌های علمی مشترک، انجام مطالعات میدانی و پیمایشی، ایجاد پایگاه‌های داده مشترک و همکاری در زمینه توسعه فناوری و بهره‌برداری از دستاورد‌های پژوهشی نیز از دیگر محور‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.