هفته هشتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری اینتر، میلان و یوونتوس مقابل حریفان پایان یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

اینتر ۲ - ۱ فیورنتینا (گل‌های اینتر: مارکوس تورام ۱ + ۹۰ و پیوتر زلینسکی ۷ + ۹۰)

آتالانتا ۴ - ۴ فروزینونه

جنوآ ۱ - ۰ ونتزیا

لچه ۰ - ۲ یوونتوس (گل‌ها: وستون مک کنی در دقیقه ۲۹ و دوگلاس لوئیش ۴۱)

اودینزه ۰ - ۲ میلان (گل‌ها: کریستین پولیشیچ در دقیقه ۶ و اوماری هاچینسون ۶۵)

- در جدول سری آ تیم‌های اینتر و لاتسیو با ۲۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های رم و میلان با ۱۸ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.