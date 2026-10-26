عضو شورای اسلامی شهر یزد بر ضرورت توجه به شرایط شغلی نیروها، تقویت امکانات آموزشی و ارتباطی و برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فخرالسادات خامسی با بیان اینکه گفت‌و‌گو با نیرو‌های عملیاتی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نیاز‌های این حوزه کمک کند، اظهار کرد: در این نشست، موضوعاتی در زمینه ارتقای شغلی، تناسب مسئولیت‌ها با تخصص نیروها، تأمین تجهیزات و بهبود امکانات مورد نیاز آتش‌نشانان مطرح شد که بررسی و پیگیری آنها می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات ایمنی شهری مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از نیرو‌های آتش‌نشانی افزود: با توجه به مسئولیت خطیر و شرایط خاص کاری این نیروها، توجه به مسائل مرتبط با مسیر پیشرفت حرفه‌ای، تأمین به‌موقع لباس کار و بررسی ظرفیت‌های قانونی برای بهبود شرایط شغلی، از جمله موضوعات قابل پیگیری است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین بر اهمیت تأمین نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های عملیاتی سازمان تأکید کرد و گفت: استفاده بهینه از ظرفیت نیرو‌های باتجربه و توجه به شناخت محلی و آشنایی با معابر و محله‌های شهر، می‌تواند در افزایش آمادگی و سرعت عمل نیرو‌های آتش‌نشانی مؤثر باشد.

خامسی در ادامه، مرکز آموزش آتش‌نشانی را از بخش‌های مهم در ارتقای توان تخصصی نیرو‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به نقش آموزشی این مرکز و ظرفیت‌های موجود، بررسی نیاز‌های فضای آموزشی و امکانات آن و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای بهبود زیرساخت‌ها، موضوعی ارزشمند و قابل توجه است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تجهیزات ارتباطی در عملیات امداد و نجات تصریح کرد: حفظ آمادگی تجهیزات، انجام سرویس‌های دوره‌ای و بررسی نیاز‌های ارتباطی نیرو‌ها از موضوعاتی است که می‌تواند با همکاری بخش‌های مرتبط دنبال شود. در همین راستا، مسائل مطرح‌شده درباره تجهیزات بی‌سیم نیز از طریق مراجع مربوط پیگیری خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از خدمات آتش‌نشانی را ضروری دانست و گفت: پرهیز از تماس‌های غیرضروری و مزاحم با سامانه آتش‌نشانی، به حفظ ظرفیت پاسخ‌گویی و رسیدگی سریع‌تر به حوادث واقعی کمک می‌کند.

خامسی در پایان، با تأکید بر اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه مدیریت شهری و نیرو‌های عملیاتی اظهار کرد: توجه به دیدگاه‌ها و تجربه‌های آتش‌نشانان و بررسی کارشناسی نیاز‌های این مجموعه، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط کاری نیرو‌ها و ارتقای آمادگی و کیفیت خدمات ایمنی به شهروندان باشد.