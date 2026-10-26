مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و ارتباطات بین‌الملل جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه این نهاد در دوره جدید فعالیت شورای هماهنگی مراجع دیپلماسی علمی کشور، به‌عنوان یکی از اعضای این شورا انتخاب شد، آمادگی جهاددانشگاهی را برای ایفای نقش بازوی اجرایی و مجری میدانی شورا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود پوربافرانی، مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و ارتباطات بین‌الملل جهاددانشگاهی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مراجع دیپلماسی علمی کشور با اشاره به ظرفیت واحد‌های سازمانی، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی جهاددانشگاهی، بر بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی و تحقق اهداف شورا در توسعه تعاملات علمی بین‌المللی در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگ و اشتغال دانش‌بنیان تأکید کرد.

پوربافرانی همچنین با اشاره به خلأ وجود یک شورای سیاست‌گذار در این حوزه، خواستار برگزاری منظم و مستمر جلسات شورا برای تقویت هماهنگی میان نهاد‌های مسئول شد.

تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها در همکاری‌های علمی بین‌المللی

در ادامه این نشست، احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شورا، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حل چالش‌های همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید کرد. وی همچنین از طراحی سامانه‌های برخط برای ساماندهی فرایند‌هایی همچون اعزام‌ها، قرارداد‌ها و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور خبر داد.

علیرضا برادران، سربازرس آموزشی سازمان بازرسی کل کشور، نیز با اشاره به اسناد بالادستی، از جمله قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و نقشه جامع علمی کشور، بر ظرفیت این اسناد برای تقویت هماهنگی نهادی در مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید کرد.

سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، با اشاره به پیامد‌های ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، هشدار داد که نبود انسجام در برخی همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به بروز مشکلات و نارضایتی شرکای علمی خارجی منجر شود.

همچنین محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر بهداشت و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای راهبردی و عملیاتی برای شورا تأکید کرد و رسیدگی به موضوعاتی مانند دانشجویان بین‌المللی را از جمله محور‌های نیازمند اقدام اجرایی دانست.

سعید سمنانیان، مشاور وزیر علوم در امور برنامه‌ریزی، نیز بر ضرورت بررسی متمرکز موضوعات مشخص، از جمله همکاری‌های علمی با کشور‌های مختلف و تعامل با ترتیبات بین‌المللی همچون بریکس، تأکید کرد.

حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، شورا را بستری برای هم‌اندیشی و هماهنگی در همکاری‌های علمی بین‌المللی دانست و نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز ساماندهی وضعیت دانشجویان بین‌المللی را از موضوعات نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها عنوان کرد.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تقویت هماهنگی و هم‌افزایی نهادی توافق کردند و برگزاری جلسات شورا به‌صورت دوماهنه در دستور کار قرار گرفت.

یادآور می شود؛ شورای هماهنگی تعاملات علمی بین‌المللی در سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد هم‌افزایی میان نهاد‌های فعال در حوزه همکاری‌های علمی بین‌المللی شکل گرفت، اما فعالیت آن برای مدتی متوقف شد. ازسرگیری فعالیت این شورا در شرایطی صورت می‌گیرد که توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با جهان، اعزام استادان و پژوهشگران، تنظیم قرارداد‌های بین‌المللی، ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و جذب دانشجویان بین‌المللی، بیش از پیش به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

در نخستین جلسه دوره جدید این شورا، نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه‌المصطفی، بنیاد سعدی، جهاددانشگاهی و دیگر نهاد‌های مرتبط با همکاری‌های علمی بین‌المللی حضور داشتند.