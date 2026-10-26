به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلسه شورای کشاورزی استان سمنان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان در حوزه‌های آب، برق چاه‌های کشاورزی، بیمه، تأمین نهاده‌ها و کشت بهاره و پاییزه برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد با توجه به نیاز کشاورزان به آب، مصوب کرد برق چاه‌های کشاورزی تا ۳۰ آذر امسال قطع نشود.

محمدجواد کولیوند استاندارد سمنان با اشاره به ناترازی برق در بخش کشاورزی، بر ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی سه مگاواتی با مشارکت تشکل‌های کشاورزی برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز این بخش تأکید کرد.

استاندار سمنان با اشاره به پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان نیز گفت: حدود ۹۶ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و بقیه نیز به‌زودی پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم در این جلسه، سطح زیر کشت محصولات پاییزه امسال را ۳۲ هزار هکتار گندم، ۲۱ هزار هکتار جو و ۴ هزار هکتار کاملینا اعلام کرد و گفت: شهرستان میامی بیشترین سطح زیر کشت محصولات پاییزه استان را به خود اختصاص داده است.

محمدرضا قاسمی با اشاره به نیاز آبی بخش کشاورزی استان افزود: نیاز آبی محصولات پاییزه ۳۵۶ میلیون مترمکعب و محصولات بهاره ۱۰۷ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

در این نشست، فعالان و نمایندگان تشکل‌های کشاورزی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای رفع مشکلات این بخش مطرح کردند.