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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه از کسب رتبه دوم استان خوزستان در جذب خط اعتباری مکانیزاسیون بخش کشاورزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهرداد حسینیفرد اظهار کرد: با تلاشهای صورتگرفته، سهمیه تخصیصی شهرستان امیدیه در زمینه مکانیزاسیون بخش کشاورزی به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهطور کامل جذب شد.
وی افزود: با اعلام سهمیه شناور چند دستگاه در مهرماه به بانک کشاورزی، مجموع اعتبار جذبشده به ۱۱ میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان افزایش یافت.
حسینی تصریح کرد: این اقدام با هدف نوسازی و تجهیز ناوگان ماشینآلات کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون و توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان صورت میگیرد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه بیان داشت: این موفقیت به منظور ارتقای سطح بهرهوری و تجهیز کشاورزان شهرستان به ابزارهای مدرن کشاورزی انجام شد.