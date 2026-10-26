به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهرداد حسینی‌فرد اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، سهمیه تخصیصی شهرستان امیدیه در زمینه مکانیزاسیون بخش کشاورزی به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به‌طور کامل جذب شد.

وی افزود: با اعلام سهمیه شناور چند دستگاه در مهرماه به بانک کشاورزی، مجموع اعتبار جذب‌شده به ۱۱ میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان افزایش یافت.

حسینی تصریح کرد: این اقدام با هدف نوسازی و تجهیز ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون و توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان صورت می‌گیرد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه بیان داشت: این موفقیت به منظور ارتقای سطح بهره‌وری و تجهیز کشاورزان شهرستان به ابزار‌های مدرن کشاورزی انجام شد.