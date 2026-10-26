به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از کشف ۴ تن زغال فاقد مجوز و تشکیل پرونده تعزیراتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبداله اکبری در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با تخلفات، مأموران پلیس آگاهی جویبار با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی و با هماهنگی دادستان محترم شهرستان، موفق به کشف ۴ تن زغال فاقد مجوز قانونی شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد محل مربوطه فاقد پروانه کسب و مجوز‌های قانونی لازم بوده که در همین راستا، ضمن انجام اقدامات قانونی، پرونده‌ای برای رسیدگی به تخلفات مربوطه در مرجع تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

فرمانده انتظامی جویبار در پایان با تأکید بر استمرار نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و مقابله با تخلفات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.