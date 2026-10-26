مقاله پژوهشگر زنجانی در هجدهمین جشنواره «بانوی کرامت» که با حضور نخبگان حوزی در قم برگزار شد، به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛زنان ایرانی با تاسی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین، نقش بدیلی ایفا کردند.

مریم مصطفوی، پژوهشگر زنجانی، در مقاله‌ای با عنوان حضور فعال زنان در مدیریت بحران به این ظرفیت پرداخت و در جشنواره بانوی کرامت برگزیده شد.

هجدهمین جشنواره «بانوی کرامت» با هدف شناسایی، معرفی و ارتقای کیفی آثار علمی طلاب و اساتید حوزه علمیه در قم برگزار شد.