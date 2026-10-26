استاندار سمنان : امیدآفرینی، شناسایی دقیق آسیب‌های اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در برنامه‌های تخصصی مسجد و محله‌محور ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جلسه شورای اجتماعی، خلاقیت، برنامه‌ریزی و شناخت درست مسائل و مشکلات جامعه را برای توسعه اجتماعی ضروری دانست و گفت: امیدآفرینی، رفع آسیب‌های اجتماعی با تکیه بر تخصص و خلاقیت و شناخت مسائل و مشکلات، از الزامات پویایی و توسعه امور اجتماعی استان است.

محمدجواد کولیوند با تأکید بر اهمیت رویکرد مسجد‌محور و محله‌محور در اجرای برنامه‌های اجتماعی افزود: برنامه‌ریزی برای جذب منابع و استفاده از ظرفیت‌های موجود نیز در دستور کار قرار دارد.

مهدی براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان هم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشمندی در مواجهه با مسائل اجتماعی گفت: انسجام و وحدت، در کنار شناخت دقیق موضوعات اجتماعی، از عوامل مهم در مدیریت این حوزه به شمار می‌رود.

مهدی شاهب، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اجتماعی گفت: در بخش دانش‌آموزی، تمرکز بر برنامه‌ها و دستیابی به نتایج مطلوب مورد توجه بوده است. همچنین ۶ مصوبه با محوریت پیشنهاد‌های اجتماعی به تصویب اعضای جلسه رسید و تقسیم کار مربوط به آنها انجام شد.

در این جلسه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی با ارائه گزارش‌ها و طرح پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود، به بررسی راه‌های توسعه فعالیت‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌ها پرداختند.

شناخت آسیب‌های اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های موجود، انجام بررسی‌های کارشناسی دقیق و اجرای برنامه‌های اثربخش متناسب با نیاز‌ها و ویژگی‌های نوجوانان و جوانان، از جمله محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

در این مراسم از خدمات جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان سمنان قدردانی شد.