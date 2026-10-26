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این شرکت در حالی چنین تصمیمی گرفت که نگرانی‌های جهانی درباره احتمال استفاده از هوش مصنوعی برای تسهیل و ارزان‌تر کردن عملیات هک پیچیده در حال افزایش است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، شرکت مون شات هم‌زمان با معرفی مدل «کیمی K۳.۱ پرو» — که به عنوان قدرتمندترین مدل وزن‌باز با ۳ تریلیون پارامتر توصیف شده — از اعمال محدودیت‌های امنیتی در آن خبر داد.این شرکت در حالی چنین تصمیمی گرفت که نگرانی‌های جهانی درباره احتمال استفاده از هوش مصنوعی برای تسهیل و ارزان‌تر کردن عملیات هک پیچیده در حال افزایش است.

خالق این مدل اعلام کرد: برای دستیابی به این هدف، داده‌های مرتبط با حملات سایبری را از پیکره آموزشی مدل حذف و محیط‌های توسعه را تقویت کرده است، در حالی که مهارت‌های کدنویسی عمومی مدل همچنان حفظ شده است.



در بیانیه این شرکت تأکید شده است، هدف آنها از انتشار «وزن‌های باز» مدل، گسترش توانمندی‌های سایبری مخرب نبوده و قصد دارند محیطی امن را برای توسعه‌دهندگان فراهم کنند.