معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌های کلان مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی گفت: در تولید سبزی، صیفی‌جات و اغلب محصولات جالیزی، کاهش سطح زیر کشت داشتیم، اما با افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح، خوشبختانه میزان تولید کشور افزایش یافته است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید آنجفی با بیان اینکه رکوردشکنی تولیدات کشاورزی با وجود کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی آب صورت پذیرفته است، اظهار داشت: در تولید سبزی، صیفی‌جات، انواع حبوبات و بسیاری از کشت‌های رایج کشور، با کاهش سطح زیر کشت مواجه بوده‌ایم؛ اما به دلیل افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح، خوشبختانه میزان تولید کشور افزایش یافته است.

آنجفی با اشاره به کاهش سهمیه آب بخش کشاورزی در سال زراعی اخیر افزود: عملاً با منابع آبی موجود، امکان توسعه سطح زیر کشت وجود ندارد. در سال زراعی گذشته، وزارت نیرو ۱۵ میلیارد مترمکعب کمتر از حجم پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها را به بخش کشاورزی اختصاص داد.

وی با تاکید بر اینکه با وجود محدودیت منابع آبی، امکان افزایش سطح نداریم، تصریح کرد: از حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب آبی که طبق برنامه قرار بود در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، تنها حجم محدودی به عنوان آب قابل برنامه‌ریزی تخصیص یافت. این میزان کاهش آب، در صورت تداوم شیوه‌های سنتی و با دست‌فرمان قبلی، می‌توانست دست کم افت ۳۰ میلیون تنی محصولات کشاورزی را به دنبال داشته باشد؛ به طوری که به جای تولید ۱۳۰ میلیون تن، تولید امسال به ۱۰۰ میلیون تن کاهش می‌یافت.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس آمار‌های رسمی، با وجود این محدودیت شدید، سال زراعی طلایی و بی‌نظیری را در بخش کشاورزی پشت سر گذاشتیم و میزان کل تولیدات کشور به ۱۳۷ میلیون تن رسید که دستاوردی بزرگ برای کشاورزان عزیز و نظام کشاورزی کشور محسوب می‌شود.