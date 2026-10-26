گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی دیشب به موضوع تهیه و تامینِ تولیدات دامی و مرغ و تخم مرغ مورد نیاز مردم استان و قیمت تمام شده این محصولات پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اظهار داشت: این استان نه تنها نیاز مصرفی خود را تأمین می‌ کند، بلکه در حوزه محصولات مرغ و تخم‌ مرغ، با حجم تولید بالا، به یکی از تأمین‌ کنندگان اصلی استان‌ های دیگر و حتی بازار‌های صادراتی تبدیل شده است.

کریم امیرزاده دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: «با تولید سالانه بیش از ۲۲۶ هزار تن مرغ، ما تقریبا ۸۵ درصد از نیاز مصرفی استان خراسان رضوی را تأمین می‌ کنیم. بقیه این مقدار نیز در چرخه عرضه به هتل‌ ها، رستوران‌ ها و مراکز خدمات غذایی قرار می‌ گیرد.»

وی همچنین تصریح کرد: هم اکنون هیچ محدودیتی در خروج گوشت گرم، مرغ زنده و قطعه‌ ای از استان وجود ندارد و تولیدکنندگان می‌ توانند محصولات خود را به استان‌ های دیگر ارسال کنند. علاوه بر این، بحث صادرات به کشور‌های خارجی نیز در دستور کار اتحادیه استانی قرار دارد. تثبیت قیمت نهاده‌ ها و کاهش هزینه‌ های تولید معاون جهاد کشاورزی استان در خصوص دغدغه‌ های اصلی مرغداران، از جمله تأمین نهاده‌ ها و نقدینگی، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون، در تامین نهاده‌ های دامی هیچ‌ گونه کمبود یا مشکلی مشاهده نشده است. با وجود برخی فراز و فرود‌ها در فرآیند تحویل، قیمت نهاده‌ ها در سامانه بازارگاه در سطحی مناسب قرار دارد.

امیرزاده تصریح کرد: به دلیل افزایش هزینه‌ های تولید و نوسانات ارزی، قیمت تمام شده محصول در بسیاری از موارد از قیمت فروش در بازار بیشتر است و تولیدکنندگان در سه ماه گذشته با زیان مواجه بوده‌ اند.

رتبه چهارم کشور در تولید مرغ

معاون جهاد کشاورزی استان در پاسخ به پرسشی درباره میزان توان تولید استان گفت: خراسان رضوی با تولید سالانه بیش از ۲۲۶ هزار تن مرغ، در جایگاه چهارم کشور قرار دارد. بر اساس برنامه‌ ریزی‌ های صورت گرفته در سال گذشته بیش از ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه‌ ریزی در این استان انجام شده است.

تأثیر حذف عرضه ترجیحی بر بازار و چالش قیمت تمام‌ شده

امیرزاده در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری در حوزه تولید، حذف «عرضه ترجیحی» را یک جراحی اقتصادی بزرگ توصیف کرد و گفت: اگرچه این اقدام در درازمدت به نفع تولیدکننده است اما در کوتاه‌ مدت هزینه‌ های تولید را به شدت افزایش داده است. افزایش حداقل پنج برابری برخی نهاده‌ ها باعث شده است که در کنار افزایش قیمت محصول، میزان مصرف سرانه نیز با کاهش مواجه شود.

وی در تحلیل علت افزایش قیمت‌ ها در بازار، به وابستگی شدید نهاده‌ های دامی به واردات اشاره کرد و اظهار داشت: بخش عمده‌ ای از هزینه تولید (نزدیک به ۹۰ درصد) به واردات نهاده وابسته است و نوسانات نرخ ارز مستقیما بر قیمت تمام‌ شده اثر می‌ گذارد. هم اکنون، برخلاف گذشته که قیمت‌ ها دستوری بود، قیمت‌ ها بر اساس هزینه تمام‌ می شود و با مشاوره تشکل‌ های کشوری و استانی تعیین می‌ شود.

امیرزاده با اشاره به وضعیت فعلی تولیدکنندگان، هشدار داد: با بررسی‌ های انجام شده مشخص است که در مدت سه ماه اخیر، قیمت تمام‌ شده محصول از قیمت موجود در بازار بسیار بیشتر است. این یعنی تولیدکنندگان با وجود افزایش هزینه‌ ها، با زیان مواجه هستند و این وضعیت می‌ تواند چرخه تولید را با چالش جدی روبه‌رو کند.