سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد از تولید بیش از ۶ میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی، امسال در این شهرستان و صادرات بخشی از آن به کشور‌های همسایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد از تولید بیش از ۶ میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی شهرستان و صادرات بخشی از آن به کشور‌های همسایه خبر داد.

علی نفیسی اعلام کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری، ۶ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۶۵۰ قطعه جوجه یک روزه گوشتی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی این شهرستان تولید شد.

وی با اشاره به جزئیات این آمار افزود: از کل تولید صورت گرفته، یکصد و ۴ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی به کشور افغانستان صادر و مابقی تولیدات به میزان ۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۶۵۰ قطعه جهت پرورش و تولید گوشت سفید میان مرغداری‌های گوشتی سطح کشور توزیع شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد هدف از این اقدامات را تأمین نیاز بازار داخلی به گوشت سفید، توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولیدکنندگان بخش طیور عنوان کرد و گفت: تولید جوجه یک روزه گوشتی با کیفیت در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی شهرستان، نقش مهمی در خودکفایی تولید گوشت سفید و اشتغالزایی در منطقه ایفا می‌کند و صادرات بخشی از این تولیدات به کشور‌های همسایه نیز نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان در این حوزه است.

نفیسی با تأکید بر اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید جوجه یک روزه گوشتی به عنوان حلقه ابتدایی زنجیره تولید گوشت سفید، از ارکان اساسی امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد با حمایت همه‌جانبه از مرغداران و تولیدکنندگان این حوزه، در جهت پایداری تولید، تنظیم بازار گوشت و تقویت صادرات گام برمی‌دارد.