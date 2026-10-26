بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه (۴ آبان ۱۴۰۵)، با افزایش قیمت تیرآهن تا ۱۰ هزار تومان و میلگرد تا ۸ هزار تومان همراه بود، در حالی که قیمت سیمان ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز (۴ آبان۱۴۰۵)، نوسان قیمت تیرآهن و میلگرد را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که برخی محصولات فولادی با افزایش قیمت همراه شدند، در مقابل نرخ سیمان پاکتی در برند‌های مختلف بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن؛ افزایش قیمت در برخی محصولات

قیمت تیرآهن در معاملات امروز با روند‌های متفاوتی همراه بود و در برخی محصولات افزایش و در یک مورد کاهش قیمت به ثبت رسید.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با افزایش ۹ هزار تومانی، به ۱۴۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید و تیرآهن ۱۸ فایکو نیز با همین میزان افزایش، ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان قیمت خورد.

تیرآهن ۱۸ نرمال با رشد ۷ هزار تومانی، ۱۲۰ هزار و ۹۰۹ تومان معامله شد.

در این میان، تیرآهن ۱۴ فایکو با افزایش ۱۰ هزار تومانی به ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان رسید و نرخ تیرآهن ۱۴ یزد نیز با همین میزان رشد، ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان اعلام شد.

در مقابل، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با کاهش ۵ هزار تومانی، ۱۴۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۱۶ هزار و ۴۵۴ تومان، تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۱۴ هزار و ۵۴۵ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان معامله شدند.

میلگرد؛ تداوم رشد قیمت در برخی برندها

بازار میلگرد پس از افزایش قیمت‌های روز گذشته، امروز با روندی متعادل‌تر همراه شد؛ هرچند برخی محصولات همچنان افزایش قیمت داشتند.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با رشد ۸ هزار تومانی به ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید و میلگرد ۱۲ آجدار ذوب‌آهن اصفهان نیز با افزایش ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱۲۴ هزار و ۹۰ تومان قیمت خورد.

در سایر معاملات، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۲۰ هزار تومان عرضه شدند.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با نرخ ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۱۴ هزار و ۹۱۰ تومان به فروش رسیدند.

نرخ میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز ۱۲۰ هزار تومان بود.

سیمان؛ ثبات قیمت در بازار

برخلاف نوسانات بازار مقاطع فولادی، قیمت سیمان پاکتی امروز در برند‌های مختلف ثابت ماند.

سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان عرضه شد.

قیمت سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان بود.

همچنین سیمان پاکتی مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی اصفهان و هرمزگان هر کدام با قیمت ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب و آبیک هر کدام با نرخ ۲۵۵ هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه شدند.