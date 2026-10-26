به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه خبری سی بی اس در شبکه ایکس، وقوع انفجار در یک کارخانه در ایالت آیووا در آمریکا سبب آتش سوزی شد. علت بروز حادثه هنوز مشخص نیست.

وقوع یک انفجار در بزرگترین کارخانه آسیاب غلات در جهان. این انفجار در مجتمع «کوئیکر اوتس» در شهر «سیدار رپیدز» در ایالت آیووا منجر به آتش سوزی شد. مقامات آتش نشانی اعلام کردند که همه افراد حاضر در کارخانه با ایمنی کامل از محل خارج شده‌اند. هنوز گزارشی درباره علت این حادثه منتشر نشده است.