به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل طی اطلاعیه‌ای، جزئیات مهم حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و تعیین تکلیف کارت‌های سوخت معطل‌مانده را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه و در گام نخست طرح ساماندهی، سهمیه بنزین حمایتی بر مبنای پیمایش ماه گذشته به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی) تعلق گرفت. در این راستا، خودرو‌های با پیمایش ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۰۰ لیتر)، پیمایش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر (۲۰۰ لیتر) و بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر (۳۰۰ لیتر) سهمیه خود را با نرخ سوم در کارت سوخت شخصی دریافت کرده‌اند تا توزیع فرآورده‌های نفتی شفاف‌تر شود.

در بخشی دیگر، وضعیت مالکان خودرو‌هایی که کارت سوخت آنها در شبکه پست مانده است تعیین تکلیف شد. بر این اساس، افراد فاقد کارت می‌توانند با مراجعه حضوری به ادارات پخش فرآورده‌های نفتی در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، پارس‌آباد، مشگین‌شهر، بیله‌سوار و گرمی، حواله سوخت بنزین خود را دریافت کنند که حضور شخص مالک و ارائه مدارک هویتی و ثبت‌نامی الزامی است.

در پایان، این شرکت ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، یادآور شد که سامانه پاسخگویی شبانه‌روزی ۰۹۶۲۷ آماده دریافت پیشنهادها، انتقاد‌ها و پاسخگویی به پرسش‌های هموطنان عزیز است.