به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در مراسم مانور این هفته در یکی از مدارس استان گفت: پدافند غیرعامل یا همان دفاع بدون اسلحه یکی از بخش‌های مهم و نوین الگوی دفاع در جمهوری اسلامی است که متولی صیانت از مردم و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات است.

اکبر صالحی افزود: پدافند غیرعامل چه در سطح مفهومی و چه در سطح نگاشت نهادی تلاشی است برای ایجاد لایه‌های دفاعی در برابر سیل از تهدیدات مدرن که امروز در دنیا زیاد شده است.

وی گفت: به طور کلی منظور از پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی باعث کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان افزود: مهمترین رسالت‌های سازمان پدافند غیرعامل ایران مربوط به رصد، پایش و تشخیص تهدیدات، حفظ، پایدارسازی، کاهش آسیب پذیری و مصونسازی زیرساخت‌های کشور، صیانت و حفاظت از مردم، آموزش عمومی مردم و ارتقای آمادگی‌ها، دفاع سایبری در برابر تهاجمات سایبری دشمن، دفاع در برابر تهدیدات نامتعارف دشمن، تضمین و استمرار خدمات ضروری دستگاه‌ها در برابر تهدیدات، ارتقای تاب آوری و انسجام ملی و مقابله غیرنظامی با تهدیدات دشمن است.

اکبر صالحی گفت: مردم اصل مهم در کنار مسئولان برای ارتقا پدافند غیرعامل در کشور هستند و امروز میبینبم که مردم غیرتمند ایران عزیز در این موضوع سربلند بیرون آمده‌اند.

وی افزود: در هر موردی که جامعه نیاز به کمک داشته این مردم بوده‌اند که توانسته‌اند سربلند بیرون بیایند و این را می‌توانیم در همه حوزه‌ها ببینیم.

اکبر صالحی گفت: در مورد مسئولیت‌هایی اجتماعی، حوادث طبیعی، موضوع کرونا، مشکلات اقتصادی، حوادث رانندگی، مصرف انرژی و بسیاری از این موارد مردم نقش ارزنده و اثرگذار داشته‌اند و با ایثار و فداکاری در کنار همدیگر و مسئولان مربوطه بوده‌اند تا ایران اسلامی همیشه سربلند باشد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به حضور مردم همیشه در صحنه ایران عزیز در ۸ ماه گذشته در میادین مختلف گفت: همین حضور یک پدافند غیرعامل و مهم و اثرگذار محسوب می‌شود که حالا توانسته نقشه‌های شوم دشمنان و استکبار جهانی را خنثی کند و بزرگی مردم ایران اسلامی را به رخ دنیا بکشد.

اکبر صالحی همچنین با اشاره به نقش مهم مدارس و آموزش و پرورش در حوزه پدافند غیرعامل افزود: دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه می‌توانند نقش اثرگذاری در این حوزه داشته باشند و با آموزش صحیح و مناسب در حوزه پدافند غیرعامل نقش تعیین کننده‌ای می‌تواند برای خانواده‌ها ایفا کنند.

وی گفت: هر دانش آموز می‌تواند محوری برای ارتقا سطح دانش جامعه و خانواده‌ها در حوزه پدافند غیرعامل باشد بطوریکه این قشر با فراگیری آموزش‌های مناسب توانسته است این نقش را در جامعه مطلوب پیاده کند و اثر ویژه داشته باشد.

از ۴ تا ۱۱ آبان هرسال به نام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است و امسال این هفته با شعار پدافند مردم محور، ایران پایدار کار خود را آغاز کرده است.