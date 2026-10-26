به گفته مدیر جهاد کشاورزی خاش سیستان و بلوچستان، برداشت انار در این شهرستان از اول مهر آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵ هزار تُن انار از باغ‌های شهرستان برداشت و روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجتبی خاشی گفت: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی خاش به باغ‌های انار اختصاص دارد و دهستان سنگان سهم عمده‌ای از تولید این محصول را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد انار تولیدی شهرستان در این منطقه برداشت می‌شود.

وی با اشاره به تنوع ارقام انار در خاش بیان کرد: ارقام محلی، کیانی، فردوس، ساوه و انار شیرین بی‌دانه زودرس از انواع تولیدی این شهرستان هستند و شرایط اقلیمی منطقه در شکل‌گیری ظرفیت باغداری و تولید این محصول نقش دارد.

مدیر جهاد کشاورزی خاش ادامه داد: تأمین نهال یارانه‌ای، استفاده از حشرات مفید برای کنترل آفات، مبارزه با کرم گلوگاه انار، آموزش هرس و آبیاری پرفشار و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تهیه رب انار از جمله اقدام‌های حمایتی و ترویجی برای باغداران است.

خاشی با اشاره به اهمیت نگهداری و ارتقای کیفیت محصول، آموزش و رعایت اصول فنی در مراحل داشت و برداشت را از عوامل مؤثر در بهبود تولید دانست و گفت: در کنار این اقدامات، توجه به مرحله پس از برداشت و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای عرضه و فرآوری نیز می‌تواند در تکمیل زنجیره اقتصادی انار منطقه اهمیت داشته باشد.