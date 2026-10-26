رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری سه سارق خودرو و داخل خودرو در تبریز و کشف ۱۴ فقره سرقت به ارزش ۸۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت خودرو و داخل خودرو، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی، سه متهم به سرقت را شناسایی کردند و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر سه متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی گفت: متهمان در بازجویی‌ها به سرقت هفت دستگاه انواع خودرو از جمله بنز، وانت مزدا، روآ، پراید و پاترول و همچنین هفت فقره سرقت از داخل خودرو شامل سیستم صوتی، لوازم شخصی، قطعات خودرو و سایر اموال اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی ارزش اموال سرقتی را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: همه اموال مکشوفه پس از شناسایی به مالباختگان بازگردانده و متهمان هم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه هم از کشف نزدیک به ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل شیشه، تریاک و دستگیری یک نفر قاچاقچی در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن رفیعی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و تخصصی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت عمومی شهرستان، محل فعالیت فردی که در زمینه نگهداری مواد مخدر فعالیت داشت، در یکی از روستا‌های شهرستان میانه شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی و بازرسی از محل مورد نظر، موفق به کشف نزدیک به ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل شیشه، تریاک و سایر مواد شدند.

سرهنگ رفیعی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد و پس از طی مراحل قانونی، پرونده وی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.