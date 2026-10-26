با تأمین ۳۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت روغن کشور در سمنان ، سالانه حدود ۷۰۰ هزار تن دانه سویا به روغن، کنجاله و لسیتین تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شاهرخ حیدری مدیر این واحد تولیدی گفت: از دانه های روغنی ورودی به این واحد سالانه حدود ۱۷۵ هزار تن روغن استحصال و بخش عمده باقی‌مانده به کنجاله تبدیل می‌شود که در تأمین خوراک دام، طیور و آبزیان کاربرد دارد.

مجتبی صدقی، مدیر بخش لسیتین این واحد تولیدی نیز گفت: در این واحد روزانه ۱۵ تن لسیتین از سویا تولید می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشور‌های روسیه، لیبی، ویتنام و افغانستان صادر می‌شود.

لسیتین در صنایع غذایی، صنعتی و پتروشیمی کاربرد دارد

سویاهای استفاده شده در این واحد از کشور‌های کانادا و آمریکای جنوبی وارد می شود