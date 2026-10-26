براساس نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۴ سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است، دو نشریه علمی دانشگاه شیراز به رتبه «الف» ارتقاء یافتند و یک نشریه دیگر نیز موفق به کسب رتبه «ب» شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز گفت: در پی ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، نشریات «مجله ایرانی مطالعات اقتصادی» و «مطالعات طراحی شهری ایران» با صاحب‌امتیازی دانشگاه شیراز، از رتبه «ب» به رتبه «الف» ارتقاء یافتند. همچنین نشریه «پژوهشنامه نظم‌های منطقه‌ای آسیا» که فعالیت خود را از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز کرده است، موفق به کسب رتبه «ب» شد.

بهرام همتی‌نژاد افزود: مجله ایرانی مطالعات اقتصادی» با سردبیری دکتر سکینه اوجی‌مهر، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، به انتشار پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه اقتصاد به‌صورت دوفصلنامه و به زبان انگلیسی می‌پردازد.

نشریه «مطالعات طراحی شهری ایران» نیز با سردبیری دکتر علیرضا صادقی، عضو هیئت‌علمی دانشکده هنر و معماری، بر توسعه دانش طراحی شهری و هویت ایرانی-اسلامی در فضا‌های شهری تمرکز دارد. علاوه بر این، نشریه «پژوهشنامه نظم‌های منطقه‌ای آسیا» با سردبیری دکتر فریبرز ارغوانی، به بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و راهبردی آسیا می‌پردازد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، با اشاره به کیفیت مطلوب نشریات این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه شیراز در حال حاضر صاحب‌امتیاز ۲۴ نشریه علمی و تخصصی است که از نظر تنوع زبانی، شامل ۱۲ نشریه فارسی، ۱۱ نشریه انگلیسی و یک نشریه عربی می‌شود.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۴ افزود: از مجموع نشریات فعال دانشگاه که در سال گذشته مورد سنجش قرار گرفتند، ۶ مجله رتبه «بین‌المللی»، ۱۰ مجله رتبه «الف» و ۵ مجله رتبه «ب» را به دست آورده‌اند که این آمار نشان‌دهنده استمرار رشد کیفیت در تولیدات علمی این دانشگاه است.