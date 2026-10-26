مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز، در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان در سال ۱۴۰۵، از تصویب برگزاری جشن تکلیف دانش‌آموزان به‌صورت مجزا در مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پیمان‌فر گفت: در این نشست همچنین برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای مدیران مدارس، به‌ویژه مدیران تازه‌منصوب، دبیران و آموزگاران به تصویب رسید.

پیمان‌فر افزود: همچنین مقرر شد پس از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور، مراسمی برای تجلیل از رتبه‌های برتر و دانش‌آموزان برگزیده برگزار شود.

در این نشست، پس از تشریح دستور کار، مصوباتی در زمینه برنامه‌های پرورشی، توانمندسازی فرهنگیان و تجلیل از دانش‌آموزان برتر به تصویب رسید.