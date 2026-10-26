با نواختن زنگ و رونمایی از پوستر اجرای طرح ملی «هر دانش آموز، یک مهارت» در مدارس متوسطه اول شاهرود آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح ملی، شروع مسیری ارزشمند برای شناسایی استعدادها، پرورش توانمندی‌ها و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی آینده است.

مدرسه مطلوب، مدرسه‌ای است که فرصت‌های متنوع یادگیری را برای دانش‌آموزان فراهم کند، مهارت‌های مختلف را به آنان بیاموزد و زمینه آمادگی آنها برای زندگی آینده را فراهم سازد.

مهارت، پلی میان مدرسه و زندگی است و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا در زندگی آینده خود موفق‌تر عمل کنند. مهارت‌هایی که متناسب با استعداد و علاقه دانش‌آموزان انتخاب شوند، می‌توانند در ادامه زندگی آنان نیز کاربرد داشته است.

مهارت‌آموزی فرصتی برای پرورش شخصیت، تقویت اعتمادبه‌نفس، افزایش مسئولیت‌پذیری و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی است. هدف این است که دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در عمل به کار بگیرند، محصولی تولید کنند و توانایی حل مسئله را در خود تقویت کنند.

دبیرخانه کشوری طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت در آموزش و پرورش شاهرود ایجاد شده است