رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های اردل و کیار، از اجرای عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه در روستای دستنا چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبازی گفت: در راستای صیانت از منابع آبی، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و حفظ ظرفیت طبیعی رودخانه برای عبور جریان آب، عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه در محدوده روستای دستنا شهرستان کیار در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات، با استفاده از ادوات و ماشین‌آلات تخصصی از جمله بیل مکانیکی، اقدامات اجرایی لازم برای رفع موانع و آزادسازی محدوده موردنظر انجام شد.

جهانبازی با اشاره به اهمیت پیشگیری از مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی تصریح کرد: هرگونه دخل‌وتصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها می‌تواند ظرفیت عبور جریان آب را کاهش دهد و خطر بروز خسارت در مناطق پیرامونی را افزایش دهد؛ ازاین‌رو، آزادسازی مسیر رودخانه‌ها و رفع موانع موجود، یکی از اقدامات مهم در مدیریت و کاهش خطرات احتمالی سیلاب به شمار می‌رود.