دو بازیکن فوتسال استان قم، محمدجواد و علی سنگتراشان، برای حضور در اردوی تیم‌های ملی فوتسال بزرگسالان و ناشنوایان کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد سنگتراشان، بازیکن تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت (ع) قم، برای حضور در اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان کشور فراخوان شده است. این اردو که با هدف ارزیابی بازیکنان برگزار می‌شود، از تاریخ ۸ تا ۱۷ آبان‌ماه در مرکز ملی فوتبال برپا خواهد بود.

در کنار این موفقیت، علی سنگ‌تراشان نیز برای حضور در اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران دعوت شده است. تیم ملی ناشنوایان در حال حاضر برنامه‌های فشرده‌ای را برای آمادگی جهت حضور در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۷ (به میزبانی اتریش) دنبال می‌کند.

گفتنی است اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان نیز از ۸ تا ۱۴ آبان‌ماه در شهر اردبیل برگزار خواهد شد. حضور این دو ورزشکار قمی در تیم‌های ملی، گامی مهم در جهت ارتقای سطح فوتسال استان قم محسوب می‌شود.