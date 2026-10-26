محمدرضا حسینی‌بای، خبرنگار رسانه ملی، راوی وحدت،همبستگی و شکوه حضور دلیرمردان و شیرزنان لرستانی در اجتماع شبانه دوشنبه شب و بازنمایی آن در خبر سراسری و شبکه بین المللی خبر خواهد بود.